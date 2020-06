Akilee-Senelec : Me Massokhna Kane plaide pour l’annulation dudit contrat

Me Massokhna Kane

Après la décision du président de la République de casser le contrat qui lie Senelec à Akilee, Sos consommateurs s’en réjouit. Son président ne dit pas le contraire, il souhaite une annulation dudit contrat et demande à ce que des investigations soient menées.





« Cette rencontre que le président a organisée au plus haut niveau est très importante. Nous saluons cette initiative du président qui nous a convaincus. Il est en train de prendre des mesures qui nous rassurent », a déclaré Me Massokhna Kane, joint par IRadio.





Le président de la République veut baisser la tension entre les acteurs mais pas question pour autant de lâcher de lest. Macky Sall estime que le gouvernement doit apporter un soutien sans faille à la Senelec. Une démarche justifiée et un combat à poursuivre.





« Nous pensons que la solution qu’il faut, c’est de dissoudre cette société après avoir situé les responsabilités parce que l’apport des autres associés, contrairement à la Senelec, n’est pas un apport en numéraire. Il y a énormément de vices dans ce contrat. Dès que j’ai vu ce contrat, j’ai dit que les avocats sénégalais n’ont pas été à la base de ce contrat. Un avocat sénégalais ne peut pas rédiger un contrat pareil. C’est quelque chose qui est venu de l’extérieur. Il ne faut pas résilier le contrat mais, il faut le casser purement et simplement et après, liquider la société Akilee », soutient la robe noire. Qui encourage le chef de l’Etat dans cette décision qu’il a prise et demande que des investigations soient faites pour apporter la lumière sur cette société.





Dans ce contentieux Akilee/ Senelec, le Chef de l’Etat a tranché, les ministres et les directeurs devront appliquer ces directives mais cette affaire est loin de connaitre son épilogue.