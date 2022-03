Aliment de bétail et de volaille : l’Etat bloque les prix

L'Etat bloque le prix des aliments Bétail et Volaille

En application des dispositions de l'article 5 de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, les prix plafond des aliments de bétail et de volaille fixés, vont connaître un changement dans la région de Dakar. Il s’agit des produits aliment de bétail, aliment de volaille pour chair, aliment de volaille poulette 1er âge, aliment de volaille poulette 2ieme âge, Aliment de volaille pondeuse. Les prix ex-usine sont à : 7.300 FCFA/sac de 40 kg, 16.400 FCFA/sac de 50 kg, 14.850 FCFA/sac de 50 kg, 13.850 FCFA/sac de 50 kg, 14.150 FCFA/sac de 50 kg.