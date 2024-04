Alioune Dione, Ministre de la Microfinance : « Nous n’avions pas jusqu’ici un modèle économique souverainiste »

Le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Dione se penche sur les grandes orientations de son département. C’est ce qui explique l’organisation d’un séminaire de partage du "Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en Progrès". "Ce qui est attendu au terme de cet atelier, c'est d'abord avoir une compréhension commune. Qu'il n'y ait plus d'équivoque, nous avons ensemble un objectif à atteindre et que chacun en ce qui le concerne, dans son sous-secteur puisse savoir ce qui l'attend conformément aux principes des valeurs déclinées par le Président de la République », a campé le Ministre.