Amadou Ba aux ambassadeurs de l'UE : « Le Sénégal réitère son engagement à lutter contre la Covid-19 et pour la relance de l'économie »

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, a reçu les ambassadeurs de l'Union européenne (UE) accrédités au Sénégal, ce jeudi dans les locaux de son ministère. Une réunion de concertations dont les échanges ont porté sur la Covid-19, les migrations et la relance de l'économie, entre autres.







« Il est apparu dans nos discussions des opportunités nouvelles de coopération qui gagneraient à être exploitées et pourraient nous permettre de transformer nos intentions en actions concrètes », a d’emblée souligné Amadou Ba avant de magnifier le «partenariat privilégié » qui lie le Sénégal à l’UE.





Les échanges ont porté sur des thématiques à la fois bilatérales et multilatérales. L'occasion, pour le chef de la diplomatie sénégalaise de rappeler la disponibilité de son département à travailler avec les nouveaux ambassadeurs accrédités au Sénégal, et de saluer l'accompagnement de l'UE dans plusieurs domaines. « Le Sénégal, par ma voix, réitère son engagement et sa disponibilité à œuvrer avec l'Union européenne pour lutter contre la Covid-19 et pour la relance de l'économie », rassure-t-il.





Au nom des ambassadeurs de l'UE, Irène Mignasson, chef de la délégation de l'UE a rappelé que la migration, la paix et sécurité, sont dans les agendas communs du Sénégal et de l'UE, de même que le développement durable, la stabilité et la sécurité.





« Nous continuerons de travailler pour que les migrations régulières puissent être encouragées et renforcées et que des projets de développement soient mis en oeuvre pour combattre les migrations irrégulières », a insisté Amadou Ba, qui ne perd pas de vue la situation sécuritaire au niveau de la sous-région « où nous avons beaucoup de contraintes particulières qu’il va falloir gérer ensemble ».





Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble sur la préparation du prochain forum de Dakar sur la paix et la sécurité, prévu dans le premier trimestre de l'année 2021.