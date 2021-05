La dette du Sénégal aurait multiplié entre 2006 et 2019

Dans un entretien accordé à nos confrères de l’Observateur, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale est revenu sur le combat portant sur l’annulation de la dette. Selon Amadou Hott, « la dette a été multipliée par 3 entre 2006 et 2019 ». Ceci après une réduction drastique au début des années 2000 suite à une demande d’annulation des pays pauvres et très endettés.







S’agissant de la pertinence d’une annulation, Amadou Hott considère que « le président de la République, Macky Sall, a posé le problème pour permettre à l’Afrique d’accéder à des ressources additionnelles importantes ».