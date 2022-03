ANSD : Une hausse de 1,7 % des prix des produits exportés relevée en janvier

Hausse sur les produits exportés en Janvier

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a fait état d’une hausse de 1,7 % sur les prix des exportations sénégalaises en janvier 2022, en comparaison avec leur niveau du mois précédent.





Cette remontée est liée à l’appréciation des prix des produits minéraux qui y ont contribué à +0,8 point de pourcentage, relève la structure dans son Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.





Dans le rapport parvenu à nos confrères de l’APS, l'ANSD souligne que cette évolution à la hausse résultait également de la remontée des prix des animaux vivants et produits du règne animal (0,3 %), de ceux des produits du règne végétal (0,2 %) et des coûts des métaux communs et ouvrages (0,2 %).





L’ANSD fait toutefois remarquer que le repli des prix des graisses et huiles animales ou végétales (-0,1) avait été limité par cette augmentation.





Rapportés au mois de janvier 2021, les produits à l’exportation se sont renchéris de 18,7 %, résume le document.