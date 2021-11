Appui aux Pme sénégalaises : La Bad octroie 14,74 milliards à la Bnde

Appuie aux Pme par la BAD

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a bénéficié d’un financement de 22,5 millions d’euros soit 14,74 milliards de francs Cfa de la Banque africaine de développement (Bad) et 7,5 millions d’euros, soit 4,9 milliards francs Cfa provenant d’Africa growing together fund (Agetf), un fonds de cofinancement de la Bad et la Banque populaire de Chine. Ce, dans le but de soutenir les Pme sénégalaises.





Une ligne de crédit qui va permettre de soutenir les petites et moyennes entreprises (Pme), à travers la mise en place de financements destinés à la transformation et à l’industrialisation, dans le cadre de la chaîne de valeur agricole.





Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott souligne que ce financement est octroyé sans garantie de l’Etat et vise à accompagner la Bnde, soutenir le développement économique des entreprises sénégalaises.





A en croire les informations du « Quotidien », cette ligne de crédit permettra à la Bnde de financer un portefeuille de crédits déjà identifiés et d’atténuer ses charges financières sur le marché interbancaire et monétaire. Les conditions du financement vont également permettre à la Bnde d’appliquer des taux de sortie acceptables.