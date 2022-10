Autonomisation des femmes : Les acteurs veulent créer un cadre d'échanges entre les décideurs

La première édition du colloque international sur l’autonomisation des femmes en Afrique de l’Ouest a ouvert ses portes ce mercredi à Dakar. Organisée par le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et leurs partenaires dans le cadre des activités du Forum pour l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest (FAUEFAO), cette rencontre de deux jours (26 et 27 octobre 2022) se tient en format hybride combinant la participation en présentielle et celle en ligne, avec des sessions d’échanges sur la base de résultats de recherche et d’expériences pratiques. Elle vise à créer « un cadre d'échanges entre les décideurs, les chercheurs, les praticiens, les partenaires au développement et les organisations de la société civile sur des questions touchant à l’autonomisation économique des femmes en vue de sensibiliser les politiques et d’impulser des changements ».





Ainsi, cette édition combine des sessions de présentations de travaux de recherche, des panels multi acteurs de haut niveau et d’une session de consultation sous forme de world coffee. Les sessions portent sur quatre axes thématiques, à savoir : le « travail non rémunéré, normes sociales et autonomisation des femmes », « l’Entrepreneuriat féminin, finance inclusive et autonomisation des femmes », « l’Éducation/formation, informalité de l’emploi et autonomisation des femmes » et enfin, l’Infrastructures, énergies renouvelables, économie verte et autonomisation des femmes ».





Selon le professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES, ces dernières décennies ont été marquées par « une volonté manifeste de la communauté internationale d’accélérer le processus de promotion des femmes, plus particulièrement en Afrique où celles-ci continuent de faire l’objet de discriminations qui limitent fortement leur pouvoir d’auto-détermination et leur accès au marché du travail ».





Certes, les nombreuses initiatives prises dans ce sens ont permis d’enregistrer des « acquis indéniables », pour lui. Mais, il estime que ces « résultats sont encore mitigés au regard des attentes et des moyens mis en œuvre ». D’où la nécessité d’une « remobilisation plus forte des énergies et des ressources pour relever les nombreux défis liés à l’émancipation socio-économique de la femme ».





Et pour contribuer à cette remobilisation, Pr Abdoulaye Diagne renseigne que le CRES, en partenariat avec le CRDI et d’autres organismes actifs sur les questions d’autonomisation économique des femmes tels que l’ONU Femmes), la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA), ont mis en place récemment un forum multi acteurs sur l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest (FAUEFAO).