Autoroute Dakar-Saint-Louis: La BID accorde un financement de 270 millions de dollars au Sénégal

Financement de la BID pour l'autoroute Dakar-Saint-Louis

La Banque Islamique de développement (Bid) a accordé à l’Etat du Sénégal un financement de 270 millions de dollars pour la construction du tronçon Louga-Gandon. Ce, dans le cadre de l’autoroute Dakar-Saint-Louis.





Une décision approuvée lors de la 344ème réunion du conseil des directeurs exécutifs de ladite banque tenue sous la présidence du Dr Muhammad Al-Jasser, Président de la Bid.





Un projet qui vise à soutenir le développement économique et à renforcer la cohésion nationale et l’intégration régionale.





Selon les informations fournies par le quotidien ‘’Libération’’, le projet une fois achevé, devrait permettre de réaliser des économies sur les coûts d’exploitation des véhicules et le temps de déplacement, mais également de faciliter l’accès aux services et établissements sociaux et d’améliorer les conditions de vie des habitants.





‘’Ce projet s’inscrit en droite ligne de la stratégie décennale de la Bid et de la politique de la banque en matière de projets de transport’’, renseigne la Bid.