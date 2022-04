Autosuffisance Alimentaire : Le Directeur Général de la FAO, reçu en audience par Macky Sall

Qu Dongyu, Dg de la Fao en audience avec Macky Sall

Le chef de l’Etat, Macky Sall a reçu en audience au palais, ce dimanche 17 avril 2022, le directeur général de la FAO. Qu Dongyu a salué la vision et le leadership du Président Macky Sall.





Le directeur général de la FAO, Qu Dongyu « se réjouit notamment des actes posés pour une autosuffisance alimentaire. Les réalisations dans le domaine des infrastructures sont aussi saluées », indique une note sur la page Facebook de la Présidence de la République.