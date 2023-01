Baisse des subventions pour l’énergie : Le FMI justifie les mesures du gouvernement

Le FMI justifie les mesures du gouvernement

Dans une note publiée le samedi 7 janvier, le ministère du pétrole et des énergies annonçait la réduction de sa subvention au secteur de l’énergie. L’objectif étant d’effectuer une économie de 258,2 milliards de FCFA afin d’ajuster les subventions des foyers vulnérables.





Le représentant résident du FMI au Sénégal, Mesmin Koulet-Vickot, a justifié cette décision prise par le gouvernement en conférence de presse ce mardi 10 janvier. « Cette réduction se justifie parce que le statu quo était devenu intenable pour les finances publiques, dit-il. Quelques chiffres : en 2021, les subventions à l’énergie ont coûté 150 milliards de FCFA ; en 2022, elles se sont élevées à 750 milliards de FCFA absorbant près de 23% des recettes propres de l’Etat. Un tel niveau de subvention est supérieur à ce que l’Etat du Sénégal va engranger en termes de recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures en 2023, 2024 et 2025. En l’absence des mesures, les subventions auraient coûté 800 milliards de FCFA en 2023 représentant 22% des recettes budgétaire de l’Etat. Ces subventions ont été le principal moteur du déficit élevé en 2022 ».





Le représentant a, par ailleurs, invité les différents acteurs sénégalais à l’union sacrée avec le gouvernement afin de soutenir cette décision car « elle vise à maintenir la qualité de la signature du Sénégal sur les marchés internationaux ».





Selon Mesmin Koulet-Vickot, ces subventions sont « régressives ». « Dans le sens qu’elles profitent aux grands consommateurs et donc, les plus aisées de la population. Sur les 750 milliards de FCFA dépensés l’année dernière, plus de 80% ont bénéficié aux couches les plus aisées de la population. »





D’après le représentant du FMI, ces économies vont être affectées aux dépenses sociales et contribuer à réduire la pauvreté.