Balance commerciale : Une dégradation de 221,9 milliards au deuxième trimestre

D’après des chiffres de la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (Dpee), le déficit commercial du Sénégal s’est dégradé de 221,9 milliards, au deuxième trimestre 2022, en s’établissant à 725,8 milliards contre 513,9 milliards au trimestre précédent.





Cette situation serait liée à la hausse des exportations de biens (+37,9 milliards) moins prononcée que celle des importations de biens (+283, 9 milliards), en variation trimestrielle. Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est réduit de 7,3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et se chiffre à 54,7 %.