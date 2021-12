Banque Africaine de Développement : La Sénégalaise Yacine Fal, nommée vice-présidente par intérim

Yacine Fal, nommée vice-présidente de la Bad

La Sénégalaise, Yacine Fal, a été nommée vice-présidente par intérim chargée du développement régional, de l’intégration et de la prestation de la Banque Africaine de Développement (BAD). Une nomination effective depuis le vendredi 17 décembre 2021, annonce le groupe de la Banque Africaine de Développement.





Mme Fal est une professionnelle chevronnée particulièrement soucieuse des résultats en matière de développement et de prestation de services. Elle possède plus de vingt ans d’expérience dans les domaines bancaire et juridique et la gestion de marchés publics.





La nouvelle vice-présidente a rejoint la Banque africaine de développement comme conseillère juridique principale à l’Unité de la passation de marchés (1998-2007). Elle a ensuite dirigé l’équipe chargée de la mise en œuvre de la réforme au sein du cabinet du président (2007-2008) avant d'être nommée responsable du Département de la passation de marchés et des services fiduciaires (2010-2011). Mme Fal a par la suite occupé la fonction de représentante résidente du bureau de la Bad au Maroc (2014-2017).