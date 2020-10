Banque Africaine de développement : Yacine Fall nommée directrice générale du cabinet du président

Yacine Fall nommée directrice générale du cabinet du président

Une nouvelle directrice générale du cabinet du président de la Banque africaine de développement (BAD), à compter du 1er novembre 2020. Il s'agit de la Sénégalaise Yacine Fall nommée à ce poste.





Elle aura pour mission de superviser le travail et les activités administratives et opérationnelles du cabinet d’Akinwumi Adesina.





"Mme Fall assurera principalement la supervision de tous les départements et) unités relevant directement du président de la Bad. Elle veillera également à améliorer l’efficacité et l'efficience de toutes les initiatives présidentielles et des opérations de la banque’’, renseigne le Soleil.