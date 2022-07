Banque mondiale : Une réunion de haut niveau au Sénégal

Réunion de haut niveau de la Banque Mondiale au Sénégal

Une réunion de haut niveau avec des dirigeants africains est prévue le 7 juillet 2022 à Dakar, sous la houlette de la Banque mondiale. Elle a pour objectif « de mobiliser les pays d’Afrique pour la mise en œuvre du programme de l’Association internationale de développement (IDA-20) ».





«Les dirigeants et responsables de la mise en œuvre des projets seront invités à exploiter pleinement le programme de l’IDA-20, en s’appuyant sur l’expertise de la Banque mondiale et de sa présence dans les pays, dans le but d’obtenir des résultats durables au bénéfice des populations africaines », souligne une note de la Banque mondiale.





Les donateurs de l’IDA avaient mobilisé une enveloppe de 23,5 milliards de dollars de contributions en 2019 pour un objectif total de 82 milliards de dollars de financements en faveur des pays IDA. Une partie a déjà été engagée. Il faut donc reconstituer, après Covid-19.





Pour la rencontre de Dakar, les chefs d’Etats sont appeler à confirmer « leur engagement en faveur d’une reprise vigoureuse en Afrique et s'attacheront à cerner les projets prioritaires susceptibles d’apporter une transformation et d’assurer un ‘’bond en avant’’ du continent avec l’aide dédiée de l’IDA ».





L’enveloppe qui sera dégagée aura pour mission d’aider les pays africains à impulser la reprise de leur économie, fortement touchée par les impacts de la pandémie de covid-19. C’est pourquoi l’IDA-20 est placée sous le thème : « Mieux reconstruire après la crise : pour un avenir vert, résilient et inclusif ».