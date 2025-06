Blanchiment : Le Sénégal retiré de la liste UE des pays à haut risque

La Commission européenne a annoncé, ce mardi 10 juin , le retrait du Sénégal de sa liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment d’argent ainsi que les Emirats Arabes Unis. La Principauté de Monaco par contre a été ajoutée.





Outre Monaco, l’UE a ajouté à sa liste l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela. Par ailleurs, la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines et l’Ouganda ont été retirés, aux côtés du Sénégal et des Émirats arabes unis.