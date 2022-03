Bolloré cède ses ports africains à MSC

Le groupe Bolloré tourne une page de son histoire. Il a officialisé jeudi soir la cession au géant italo-suisse MSC (Mediterranean Shipping Company) de toutes ses activités de transport et de logistique en Afrique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.



Les deux sociétés avaient signé un accord d'exclusivité fin décembre pour la vente de cet actif stratégique, Bolloré Africa Logistics, qui comprend notamment les concessions d'environ 42 ports dont 25 à conteneurs (Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Congo), trois lignes ferroviaires opérées par le groupe français et l'activité africaine de transitaire (« freight forwarding »), assortie d'un réseau d'entrepôts. Trois autres ports situés à Haïti, en Inde et dans le Timor sont également inclus dans la vente.



« La réalisation de cette cession, conditionnée à l'obtention d'autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes ainsi qu'à l'accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa Logistics, interviendrait d'ici la fin du premier trimestre 2023 », a précisé dans un communiqué le groupe contrôlé par la famille Bolloré.