Budget 2022 : La Présidence passe de 68 à 72 milliards

Pour l’année 2022, le budget de la Présidence augmente de 3,5 milliards de Fcfa. Il passe de 68 milliards 662 millions 587 922 à 72 milliards 231 millions 549 548 de Fcfa.



Selon le quotidien L’Observateur qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, ce budget est divisé en deux phases.



Il y a d’abord les dépenses de la Présidence qui englobent plus de la moitié du budget.



Les crédits serviront aux dépenses de personnel, des transferts courants et à l’acquisition des biens et services.



La deuxième partie du budget concerne les frais de contrôle des entreprises publiques.



Un demi-milliard est prévu pour les dépenses de personnel, l'acquisition de biens et services ainsi que les investissements exécutés par l’État.