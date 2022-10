Budget 2023 : la Présidence baisse de 1,5 milliard francs CFA

Pour l’année 2023, le budget de la présidence de la République baisse de 1,5 milliard francs CFA. Il passe de 72 milliards 698 millions 638 mille 761, en 2022, à 71 milliards 682 millions 309 mille 405.