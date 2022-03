Budget de la campagne agricole porté à 70 milliards : Moussa Baldé mesure les impacts

Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture

Après la décision du Chef de l’Etat de valider le budget de la campagne agricole qui est porté à 70 milliards de Fcfa, soit 10 milliards de plus que l’année dernière, le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural a fait face à la presse. Les 70 milliards de francs CFA de budget, alloués à la campagne agricole 2022-2023, vont servir à l’achat de semences d’arachide (12 milliards francs), de semences diverses (12 milliards), d’engrais (41 milliards de francs).





5 milliards FCFA supplémentaires, provenant du Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage, vont être mobilisés.





Il faut noter que le budget est réparti comme suit : pour les semences, le Sénégal a besoin d’environ 75 000 tonnes et le ministre Moussa Baldé note que les agriculteurs n’ont pas à s’inquiéter en ce qui concerne la qualité. « Le Président de la République continue de compter sur l’agriculture pour la résilience de notre économie. Vu le contexte international avec la pandémie qui est toujours là et le déclenchement d’une guerre en Europe, il y a le renchérissement du prix des fertilisants et on ne sait pas de quoi demain sera fait » a déclaré le ministre, lors de l’atelier de lancement de l’étude relative à l’actualisation de la stratégie nationale de mécanisation à l’horizon 2030. « Par exemple, le prix de l’urée a doublé par rapport à l’année dernière. Il est noté des augmentations de plus 20% de part et d’autre », explique-t-il.





Il note en outre que le budget permettra de mettre autant d’engrais que l’année dernière. « L’année dernière nous avions pris nos précautions pour sécuriser avec les fournisseurs l’engrais pour la contre-saison de riz qui se passe actuellement, l’hivernage à venir et la contre-saison prochaine. L’accord était conclu avec les ICS que les prix n’augmentent pas et le pacte est déjà signé. D’ici le 31 mai, elles doivent produire toutes les formules pour la campagne », souligne-t-il.





En ce qui concerne 12 milliards alloués aux autres semences, la plus grande part sera réservée au riz et particulièrement le riz pluvial avec 8000 tonnes de semences certifiées de riz. Le ministre a, par ailleurs, garanti que le prix du kilogramme ne connaîtra pas une hausse. Le ministre de l’Agriculture a, également, profité de cette rencontre pour réaffirmer la volonté du gouvernement à parvenir à une autosuffisance en riz.