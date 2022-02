BUDGET DE LA COMMUNE DE DIASS : La clé de la répartition des dépenses

Budget de la commune de Diass

Le budget de la commune de Diass a connu une hausse de 50,72%. Ainsi, il passe de 1.252.100.000 FCFA en 2021 à 1.887.189.164 en 2022.





Les investissements qui seront faits pour l’essentiel par des prélèvements sur les recettes de fonctionnement représentent 38% en attendant les dotations du fonds de concours.





Le fonctionnement représente 62% du budget avec un important prélèvement qui avoisine 60% des recettes de fonctionnement au profit des dépenses d’investissement.





Concernant les dépenses d’investissement (hors fonds de concours), les tendances sont ainsi établies : équipement administratif 32% ; éducation-jeunesse-culture-sport 26% ; voirie 22% ; santé hygiène et action sociale 8%. Alors que la part des acquisitions de gros matériel est 8%, le pourcentage de la rubrique autres est de 4%.





Des nouveautés sont aussi notées dans les investissements. Il s'agit de 66 millions de francs Cfa pour les pistes rurales ; 20 millions pour l'achat des bacs à ordures ; 50 millions pour l'acquisition des voitures de services municipaux ; 58 millions pour ériger le dispensaire en poste de santé.





S'agissant des dépenses de fonctionnement, les tendances se dressent ainsi le prélèvement pour dépenses d'investissement représente 60% ; le cabinet du maire aura un pourcentage de 11% représentant 6,7% du budget global. Cette proportion du budget du cabinet servira à la prise en charge des dépenses liées aux lieux de culte, l'achat de carburant de toute la mairie, les frais de mission, les honoraires des avocats, les frais de communication etc.





L'éducation, la jeunesse, la culture et le sport se partagent le pourcentage de 8% ; tandis que les 6% sont réservés au secrétariat et au bureau, l'éclairage public aura 4% et le nettoiement 3%. La santé, l'hygiène et l'action sociale représentent 2%, la rubrique autres aura 6%.





Les dotations en fournitures scolaires et en bourse seront renforcées.