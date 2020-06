Campagne agricole 2020: Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) salue les efforts budgétaires de l’Etat de près de 100 milliards CFA

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l'Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution, au vu de l'évolution de la pandémie du coronavirus, « apprécie positivement les dernières décisions présidentielles tendant à favoriser la mobilité des populations et à relancer l’activité économique, et cela sans préjudice aucun des indispensables mesures sanitaires et gestes barrières et appellent à la responsabilité collective de nos concitoyens ».





Dans un communiqué de presse, « Le RUR tient à féliciter vivement le Président de la République, Son Excellence Macky Sall pour les mesures sanitaires, économiques et sociales prises et dans son combat sans relâche pour l'éducation, la formation et l'emploi de notre jeunesse matérialisé en ce moment par sa détermination sans faille à sauver l'année scolaire et universitaire tout en préservant la santé des apprenants, enseignants, personnels et parents ».





Le RUR encourage le Gouvernement à « tout mettre en œuvre pour sauver l'année scolaire et universitaire en 2019/20202 et exhorte les apprenants, les enseignants et les parents d'élèves de travailler de concert avec les ministres en charge de l'Education, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur et les universités pour une reprise sereine dans les meilleures conditions ».





Aussi, le RUR félicite les universités ayant opté résolument pour la poursuite des enseignements en ligne en attendant ceux présentiels et une validation de l'année académique et invite les autres à suivre le même chemin.





Concernant la préparation de la campagne agricole, le RUR félicite le Président de la République pour les efforts budgétaires consentis en faveur de l’agriculture. En effet avec près de 100 milliards de F CFA (soit 60 milliards pour le programme agricole 2020/2021 et 34 milliards pour le payement des opérateurs de semences et d'engrais et 5 milliards pour le matériel agricole), c’est un effort sans précédent consenti par le gouvernement depuis notre indépendance afin de booster la productivité et d'atteindre la sécurité alimentaire.





Dans un autre registre, le RUR dit condamner vigoureusement l'assassinat de George Floyd à Minneapolis, salue sa mémoire et appelle à la lutte contre toutes les injustices et discriminations partout dans le monde.