Campagne agricole 2021-2022, élevage, aquaculture : Des secteurs en pleine croissance

Pour les résultats de la campagne 2021-2022 dans la région de Thiès, l’on peut estimer, concernant les cultures céréalières, à 81 068 t la totalité des productions, dont le mil (70 573 t), le sorgho (8 783 t) et le maïs (1 71 t), à côté d’autres spéculations comme l’arachide (84 009 t), le niébé (44 890 t), le manioc (863 456 t), la pastèque (46 700 t), le sésame (182 t).





Le secteur de l’élevage, dans la région de Thiès, est en pleine croissance. Comme pratiquement tous les autres secteurs, l’élevage a connu un développement fulgurant. En 2020, les effectifs pour les trois départements réunis avaient été estimés à 205 369 bovins, 329 023 ovins, 279 999 caprins, 72 720 équins, 57 709 asins et 5 094 014 volailles familiales.





Concernant les réalisations dans le secteur de l’aquaculture, la région de Thiès enregistre un total de 54 fermes aquacoles. Les sites de production sont répartis comme suit : 8 sites de production d’alevins ; 4 fermes ostréicoles et 42 fermes piscicoles. Le département de Mbour abrite le plus grand nombre de fermes, avec 29 sites de production. Le département de Thiès suit sur le podium, avec 18 sites. Tivaouane, pour sa part, abrite 7 fermes aquacoles.





Autres chiffres clés





D’autres réalisations concernent la «formation des acteurs en aquaculture : 226 formés, dont 146 hommes et 80 femmes pour l’année 2022», la «production aquacole enregistrée dans la région : 537,5 t, soit 27,5 % de la production nationale (1 586 t en 2022)». il y a aussi les «réalisations à travers les partenariats : Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVALE-CV) ; réalisation d’une ferme noyau à Fouthie (commune de Thiadiaye) pour la production d’alevins ; mise en place de 8 fermes aquacoles d’un coût de 276 millions F CFA : 3 fermes dans le département de Thiès (Déni Youssou, Pamène et Mbawane), 2 fermes dans le département de Tivaouane (Baal Diop et Thor Mbidieum), 2 fermes dans le département de Mbour (Ngaparou et Bakoumbel), une ferme à Keur Ndiaye Lo».