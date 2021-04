Campagne agricole 2021-2022 : Un budget de 60 milliards annoncé

Hausse du budget de la campagne Agricole 2022

Le président de la République, Macky Sall a annoncé hier mercredi, lors du conseil des ministres, son ambition de mettre un budget de 60 milliards de francs Cfa pour la prochaine campagne agricole.





Ainsi, le chef de l’Etat s’est félicité du déroulement satisfaisant de la campagne agricole 2020-2021 notamment celle arachidière 2020-2021 dont la commercialisation vient de s’achever.