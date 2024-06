Campagne agricole : les 91 milliards F CFA qui freinent les banques

Les opérateurs du secteur ne carburent pas en plein régime en vue de la campagne agricole qui se profile. «Ils peinent à obtenir les lettres de garantie de la part des banques», rapporte Source A, reprenant le président de la Fédération nationale des opérateurs privés, Modou Fall.



Le journal informe que cette situation est due au fait que les opérateurs n’ont pas soldé leurs dettes au niveau des institutions financières partenaires. L’encours est estimé à 91 milliards de francs CFA, dont 53 pour la Banque agricole, et correspond, selon la même source, à la dette de l’État au titre de la dernière campagne arachidière.



Face à la situation, les opérateurs privés ont dû voler de leurs propres ailes. «On se débrouille avec les moyens du bord. Nous avons pu nous procurer de l’engrais et des semences avec nos propres moyens», révèle Fall.



Source A informe que l’État a commencé la distribution des engrais et des semences. Mais le rythme est lent. «Les autorités sont loin d’atteindre les objectifs. Elles n’ont même pas effectué 50% des mises en place au niveau national», calcule un opérateur nommé Moustapha Sylla, cité par le journal.