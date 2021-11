Campagne arachidière 2021-2022 : La Sonacos et l’ITFC nouent un partenariat de 40 millions d’euros

40 millions d’euros, c’est le montant global octroyé à la Sonacos pour la campagne 2021-2022. Selon l’as Quotidien, ce financement à hauteur de 40 millions reçu de la part de la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) permettra d’accompagner une partie de la campagne arachidière 2021-2022. En d’autres termes, 45% des besoins de la Sonacos seront assurés par cette enveloppe pour l’achat de 150.000 tonnes d’arachides.



D’après le directeur d’exploitation de l’ITFC, Nazeem Noordali, « l’engagement de l’ITFC à soutenir le secteur agricole, en particulier le secteur de l’arachide au Sénégal, s’inscrit dans le long terme et présente un grand intérêt pour le Sénégal ».



Ainsi, l’ITFC compte soutenir la relance de l’économie nationale et régionale afin de contribuer à la création et maintien d’emplois ainsi qu’à l’autonomisation des agriculteurs.



Modou Diagne Fada, à son tour, s’est félicité de ce partenariat entre la Sonacos et l’ITFC, qui est une étape fondamentale pour assurer le succès de la campagne arachidière 2021-2022 au Sénégal.