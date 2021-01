Campagne arachidière : Le ministre défie ses détracteurs et donne des chiffres

Le gouvernement du Sénégal avait estimé la production de la campagne arachidière 2020-2021 à 1 811 000 tonnes. Des chiffres remis en cause par certains acteurs de la filière.Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, qui était l’invité du «Grand Jury» de la Rfm, confirme ces chiffres et lance un défi à ses détracteurs.«Je demande à ceux qui contredisent nos chiffres de donner leurs estimations. Actuellement, nous sommes à près de 300 000 tonnes, alors que les gens n’ont pas fini de récolter leurs champs. Certains paysans m’ont même dit que nous avons sous-estimé la production de cette campagne», soutient-il.Et selon Moussa Baldé, «la collecte officielle d’arachide ne dépasse pas 40 % de la production, car le reste est destiné à la consommation locale».