Campagne de commercialisation arachidiere: 3.670 tonnes déjà collectées par SONACOS Lydiane

Dans le cadre d'une tournée d'évaluation de la campagne de commercialisation de l'arachide, le directeur de la Sonacos Mamadou Diagne Fada s'est rendu ce mercredi a Lyndiane. Sur place, il a constaté que la situation dans ce point de collecte, comparée aux autres sites de réception, n'est pas bonne.







" Après Diourbel, Ziguinchor et Kolda, nous sommes à Kaolack pour constater l'état d'avancement de la collecte du bassin arachidier. Et nous constatons que Kaolack traîne les pieds et occupe la dernière en ce qui concerne les quantités collectées. Comparé à l'année dernière, nous sentons un léger mieux pour Lyndiane. L'année dernière, pour toute la campagne, nous n'avions que 4000 tonnes. A ce jour, nous sommes autour de 3670 tonnes. On sera largement au dessus du tonnage obtenu l'année dernière ", dit-il.





Revenant sur la situation de Lyndiane, Mamadou Diagne Fada souligne que l'usine de Lyndiane est ceinturée par des entités d'exportation étrangères et étant la plus grosse entité de la Sonacos, elle peine à approvisionner correctement.





"Nous sommes conscients que c'est difficile, mais nous allons accélérer la cadence pour atteindre notre objectif. Comme l'a indiqué le chef de l'Etat, le moment est venu de réajuster le système de collecte, qui est une refonte de ce cadre et créer un autre cadre afin de permettre à la Sonacos d'aller acheter à bord du champ à l'image des autres acteurs de la filière et nous nous y préparons pour l'année prochaine afin d'avoir les meilleures graines et la meilleure collaboration", a expliqué le patron de Sonacos.

Il ajoute: "Nous sommes autour de trente deux mille tonnes sur le plan national; aujourd'hui Sonacos a enregistré près de 50.000 tonnes de graines d'arachide dont 8.500 tonnes de graines décortiquées.

A l'en croire toujours, la Sonacos compte revoir à la baisse son prix d'acquisition des graines. Pour atteindre un tonnage important, l'usine à reporté la date (19 janvier et annoncé une nouvelle date) le 15 février prochain pour réduire le prix d'achat ".