CBAO : Les employés réclament la tête du directeur de la Banque

Les travailleurs de la CBAO ont manifesté hier leur mécontentement à la direction. Ces derniers dénoncent leur surexploitation, le problème ded primes, la non augmentation du taux de relèvement entres autres.



Interrogé par nos confrères d’Iradio, leur secrétaire général adjoint, Mamadou Pène a apporté plus d’explications. « Nos revendications portent d’abord sur deux points. C’est d’abord l’ouverture du capital et ensuite que le taux de la prime soit porté de 5% à 8%. », a-t-il renseigné.



A cela vient s’ajouter un mauvais management selon lui. « Les agents de la CBAO travaillent entre 10 et 12 heures par jour et puis on a vu certaines décisions des affectations et puis des prises de position. Il y a un sentiment d’injustice que les agents ne peuvent plus supporter », ajoute-t-il.



Ainsi, cette forme de lutte va continuer jusqu’à la semaine prochaine. Sur ce, les syndicalistes ont défini un plan d’action pour une semaine. «Le plan d’action, c’est le port du brassard rouge et puis aussi la grève de demain jusqu’à mercredi prochain. C’est pour une semaine », affirme-t-il.



Toutefois, ils entendent obtenir gain de cause et réclament la tête du directeur de la Banque.