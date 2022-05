Ce que le banquier Tidjane Thiam pense de Macky Sall

Le banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam apprécie positivement le plaidoyer du Président Macky Sall pour une meilleure prise en compte du poids de l’Afrique dans le monde.



«Je rends un hommage appuyé au président de la République, Macky Sall, pour son action à la tête du Sénégal et à la tête de l’Union africaine», a lancé l’ancien ministre ivoirien, repris dans Le Soleil de ce lundi.



«Cette année, poursuit le banquier, le PIB de l’Afrique atteint 2600 milliards de dollars. Et l’Afrique est maintenant au G7. C’est complètement nouveau. Je salue ce combat et vous dit que nous Africains, sommes derrière vous.»



Tidjane Thiam prenait part à la Conférence économique de Dakar qui s'est tenue samedi dernier. Venu présider les travaux, le chef de l’Etat a plaidé pour une meilleure prise en compte du poids, des besoins et des spécificités de l’Afrique dans les échanges internationaux.