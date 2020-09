Chambre de commerce de Dakar : Les ambitions et la réplique

Mais avant de décliner ses ambitions, le bureau à solder ses comptes avec ses détracteurs, en particulier Serigne Mboup, président de l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal qu’il accuse de se livrer à des attaques gratuites et répétées pour assouvir ses ambitions personnelles.



Se relayant au micro, l’équipe de Sow a tenu à préciser qu’elle a suspendu ses activités de l’Union et que de toute façon, au vu du décret 2017-15 du 6 février portant création de la chambre nationale de commerce, d’industrie et de services du Sénégal (Cci-Sn), l’union des chambres n’a plus d’existence légale. Puisque, argumente Abdoulaye Sow, la loi prévoit que cette chambre nationale aura des représentations dans chaque région.



Ce qui signifie la dissolution des chambres actuelles. Mais en attendant son effectivité, la loi indique en son article 8 « qu’à titre transitoire, les chambres consulaires existantes continuent de fonctionner jusqu’à la mise en place des nouvelles assemblées consulaires, résultant de l’application de la présente loi et de ses décrets d’application ».



L’union des chambres n’étant pas citée par la loi, Abdoulaye Sow et Cie en concluent qu’elle ne figure plus dans l’arsenal juridique du pays. Par conséquent, Abdel Kader Ndiaye et Mbargou Badiane invitent les présidents des autres chambres à rejoindre celle de Dakar pour enclencher une nouvelle dynamique.



Quoi qu’il en soit, ce bureau qui dit avoir reçu ‘’9 citations directes abusives’’ de la part de Serigne Mboup compte répliquer. « Nous allons prévaloir nos droits devant les juridictions », lance laconique Abdou Kader Ndiaye. «On va l’attaquer pour citation directe abusive et diffamation », se veut plus clair Auguste Bruno Derneville.

C’est tout le bureau de la chambre de commerce de Dakar qui s’est retrouvé ce mercredi au siège. Le président Abdoulaye Sow, Ibrahima Lo, le premier vice-président, Daouda Thiam, Pape Ibrahima Diagne, Mbargou Badiane et Auguste Bruno Derneville entre autres. Deux sujets au menu : les ambitions de la chambre et la réplique groupée contre Serigne Mboup.Longtemps restée sur des questions administratives, la chambre de commerce de Dakar veut se lancer désormais à l’offensive du marché. Ainsi, après avoir revu la convention avec le port de Dakar, le bureau a écrit à la société Afrique pesage pour bénéficier des retombées de l’activité. Et ce ne sera certainement pas le dernier, puisque le bureau est en train d’explorer les opportunités.Mais la chambre veut surtout devenir un opérateur économique de premier plan. C’est ainsi que disposant d’un terrain de 7 000m2 à côté du port, elle prévoit de construire deux tours d’un montant de 50 milliards pour loger le patronat et les chambres consulaires. Elle a aussi un terrain de 200 m2 à la rue Jules Ferry. Là aussi, il y aura un immeuble R+10 où sera transféré le centre de formation des métiers.En fait, pour le moment, la chambre a deux mamelles principalement : le port de Dakar et le centre de formation. Pour aller plus loin, en plus des investissements cités, la chambre se prépare à soumissionner à l’appel d’offres sur la gestion de l’Autoroute Ila Touba. « Nous sommes en train de chercher des partenaires pour tenter notre chance », révèle Abdoulaye Sow, président de la chambre.Ce dernier pense qu’il est temps que l’institution, qui a un budget de 1,8 milliard cette année, joue enfin son vrai rôle économique à l’image de celles de la sous-région. « Nous visons les budgets du Burkina ou du Mali qui peuvent atteindre 40 milliards. 1,8 milliard, ce n’est rien pour nous », admet Abdoulaye Sow.