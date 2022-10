Cherté de la vie au Sénégal : Greenpeace Afrique exhorte le gouvernement à mettre en application les conclusions de la commission Poisson

Greenpeace Afrique

Greenpeace Afrique invite l'Etat du Sénégal à mettre en œuvre les recommandations de la commission Poisson issues des récentes concertations nationales sur la cherté de la vie. Ces recommandations pourraient grandement bénéficier aux femmes transformatrices et à tous ceux qui subissent l'impact négatif des usines de farine de poisson, ainsi que beaucoup d'autres acteurs.





La Commission Poisson a relevé les nombreux obstacles qui menacent le secteur de la pêche en mettant en péril les emplois et les moyens de subsistance des pêcheurs et des femmes transformatrices du Sénégal.

Elle recommande, entre autres, la restauration des ressources et des écosystèmes, l’assainissement de l’environnement marin, l’amélioration de la gouvernance du secteur et l’exploitation durable des ressources.





‘’Nous saluons particulièrement la recommandation visant à accorder un statut légal aux femmes transformatrices du Sénégal. C’est un plaidoyer longtemps tenu par Greenpeace Afrique. Et si cette dernière est appliquée par le gouvernement, ce serait une grande avancée pour ces femmes qui dépendent exclusivement de la pêche pour leur survie'', déclare Dr Aliou Ba, responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique.





Ce rapport relève également l’impact négatif des industries de farine et d’huile de poisson dans le secteur de la pêche au Sénégal. Pour Dr Aliou Ba, "il n’est pas seulement question de geler les autorisations d’implantation des usines productrices de farine de poisson et d’accentuer le contrôle de celles qui sont en activité, mais il urge de fermer ces usines qui privent les populations de poisson, d’emploi et qui polluent leur environnement. Nous exhortons le gouvernement sénégalais à prendre des décisions fortes pour sauvegarder la sécurité alimentaire des populations ainsi que leurs emplois".