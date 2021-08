Cherté des denrées alimentaires : Le diagnostic des commerçants de l’Acis

Le Diagnostic des Acis sur la cherté des denrées alimentaires

L’association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS), a fait face à la presse hier, pour dénoncer l’augmentation du prix des denrées alimentaires. Une situation que ces commerçants disent avoir prédit depuis le mois de juillet.





« Malheureusement notre appel est tombé dans l’oreille d’un sourd. Pour en revenir à la situation, nous avions mis en examen les différents facteurs à l’origine de la crise socio-économique qui est de mise aujourd’hui. D’abord, nous avons une économie extravertie, c’est-à-dire l’essentiel de ce que nous consommons nous vient de l’extérieur à travers les importations. Alors, il se trouve que les prix d’acquisition de produits échappent à notre contrôle et augmentent à l’étranger pour des raisons que nous ignorons pour l’essentiel. De surcroît, le prix du fret maritime a augmenté de façon exponentielle. A cela s’ajoute la cherté des taxes portuaires et autres prélèvements », explique, khadim Sylla, président de l’Acis qui soutient que « rien ne dépend de la volonté du commerçant ».





Sous un autre angle, l’Acis a abordé la question du sucre en dénonçant la situation de monopole qui, pour lui, doit être révolue surtout pour un produit aussi essentiel. Dans ce cas, « Nous plaidons pour une libéralisation du marché du sucre, comme c’est le cas avec le ciment. Nous réclamons de nouvelles politiques économiques autres que celles existantes depuis toujours », a exigé le président de l’Acis dans les colonnes de « Rewmi Quotidien ».