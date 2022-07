Chute de l’euro : la revanche des défenseurs du franc CFA

En 2019, 1 dollar valait 1,1305 euro. En 2022, 1 dollar vaut 1,0200 euro. Cette dépréciation de la monnaie européenne est une première depuis 20 ans.



Une combinaison de facteurs l’explique. L’économiste Khadim Bamba Diagne en a identifiés quatre : l’essoufflement de l’économie allemande à cause de la Covid-19, les sanctions de l’Union européenne contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, la doctrine «American first» de Donald Trump et le relèvement du taux directeur de la Réserve fédérale américaine.



La chute du dollar comporte des effets positifs et des effets négatifs, selon l’angle de vue. Toutefois, certains de ses effets constituent un argument massue pour les défenseurs de la monnaie des pays de l’UEMOA. «On n’attaque le franc CFA que dans les périodes de stabilité. En cas de crise, tout le monde se tait, raille Dr Khadim Bamba Diagne. Le CFA offre, au moins, trois fois plus de sécurité que les autres monnaies de l’espace CEDEAO.»



A preuve, signale l’économiste, là où au moins de juin l’inflation était de 6,5% dans la zone CFA, elle se situait à 29,8% au Ghana et à 16% au Nigeria durant la même période. «On a beau l’insulter, dit Dr Diagne, la zone CFA est une zone de confort, qui a sécurisé presque plus de 60% de ses échanges avec le reste du monde. Comme il y a une parité fixe entre le CFA et l’euro, quelle que soit la situation de l’euro, la parité ne change pas.»



Dr Khadim Bamba Diagne ajoute : «En plus, les échanges entre pays de la zone CFA tournent autour de 15%. Donc, il y a un flottement de 30 à 40% de ces échanges commerciaux, mais le reste demeure stable.»