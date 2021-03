CICES: La FIDAK 2020 définitivement annulée, celle de 2021 prévue en décembre (DG CICES)

Report Foire 2020, Prochain Décembre 2021

La foire internationale de Dakar (FIDAK) qui se tient chaque année en décembre, et dont la dernière édition a été reportée à 2021, n’aura pas lieu cette année. La précision est du directeur général du Cices, Salihou Keita.





« Nous avons décidé d’annuler définitivement la Fidak pour l’année 2020 », a-t-il d’emblée précisé à Seneweb. Toutefois, l’édition 2021 au bien lieu en décembre, annonce Salihou Keita.





Le directeur général du Cices de rappeler qu’il s’agit d’une rencontre internationale avec la participation officielle de plus de 40 pays. « Une pandémie a touché tous les pays du monde. Le Sénégal n’est pas épargné, on ne pouvait pas organiser de FIDAK en décembre, on a décidé de reporter à mars 2021 pour organiser la foire de 2020. Parce qu’on avait tenu compte de la tendance baissière et malheureusement, on est au mois de mars et les cas de contaminations sont très élevés. Raison pour laquelle, nous avons décidé d’annuler la 29e FIDAK qui devait se tenir du 25 mars au 8 avril 2021 », renseigne Salihou Keita.





Ainsi, « au lieu d’organiser deux Fidak, on organisera une seule Fidak. Donc il n’y a pas de Fidak en 2020 », tient-il à souligner.