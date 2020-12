Cices : Une foire sera organisée chaque mois (Directeur général)

Foire mensuelle au Cices

L’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (Ascodem) a reçu le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) Salihou Keita. Ce pour procéder à une signature de convention pour l’organisation, une fois dans le mois, d’une foire d’une semaine.





A l’entame de son propos devant les commerçants, le directeur général du Cices a exprimé sa satisfaction d’être accueilli par l’Ascodem. Il affirme également que cette association de commerçants est une structure incontournable dans le milieu du commerce au Sénégal.





«Ça fait quatre mois que je suis à la tête du Cices. Et le chef de l’Etat nous a demandé d’être proche des populations et c’est ce qu’on est en train d’exécuter. On a trouvé des opérateurs économiques qu’on doit accompagner. D’ailleurs, on ne peut pas parler d’émergence sans parler du secteur informel. Ce secteur occupe 97 % de notre tissu économique. Et dans ces 97 %, les 40 % reviennent au commerce. C’est pour cela que le président de la République a créé le ministère de l’Economie informelle», a souligné M. Keita.





Pour terminer son propos, le Dg du Cices a exprimé sa volonté de travailler avec l’association des commerçants : «Ce que je veux avec l’Ascodem, c’est d’organiser des foires itinérantes dans toutes les régions du Sénégal. On ne se limitera plus à Dakar. On va délocaliser les foires à travers tout le Sénégal. Je veux que l’Ascodem vienne chaque mois au Cices pour exposer leurs produits. Je veux que vous sortiez du secteur informel. A cause de ce secteur, le Sénégal perd 3 000 milliards de francs Cfa. Ce partenariat, je vous le dis, va changer beaucoup de choses. On organisera la foire secteur par secteur et de manière professionnelle.»