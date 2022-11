Classement des économies dynamiques : le Sénégal dans le Top 3 mondial

World Economics place le Sénégal dans le Top 3 des économies les plus dynamiques ces dix dernières années. Le pays ayant réalisé, selon l’auteur du classement, la croissance moyenne la plus élevée durant la période considérée (2011-2021).



La révélation a été faite par la ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, reprise par Le Soleil. C’était lors de l’atelier de validation de la Revue annuelle conjointe (RAC) faisant le point de la mise en œuvre de la politique économique et sociale du Sénégal.



Le classement de World Economics intègre, entre autres critères, la fiabilité des données statistiques nationales, la gouvernance et l’État du secteur informel.