Commercialisation arachide : Macky égratigne la Sonacos

L’Etat du Sénégal va certes aider la Sonacos à trouver des graines pour fonctionner. Mais cette huilerie appartenant à l’Etat à 100% doit faire des efforts. A l’occasion d’une interview avec la presse nationale après son discours de fin d’année, Macky Sall n’a pas manqué de dire ses vérités à la Sonacos.« La manière dont fonctionne la Sonacos n’est plus conforme aux réalités du marché. Le marché a complètement changé. Il faut des réformes. Il faut que la Sonacos change de démarche, il faut qu’elle aille bord champ. Mais rester à l’usine et attendre qu’on lui amène des graines, ça ne peut plus continuer », sermonne Macky Sall.Le chef de l’Etat pense même qu’au-delà de l’huile brute, la Sonacos peut aussi investir le marché de l’exportation, puisque c’est un créneau porteur. Mais, insiste-t-il, il faut qu’il change leur système de collecte.Le président Macky Sall a annoncé qu’il a donné instruction au gouvernement pour que l’exportation des graines soit autorisée. En effet, en dépit de la nécessité de trouver de la matière pour les huiliers, Macky Sall rappelle aussi la nécessité de préserver le marché de l’exportation.