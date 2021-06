Commercialisation de l’anacarde : « La plateforme économique intégrée de Bignona disponible et fonctionnelle » (Préfet)

Remise de récépissé dépôt de stockage de la filière Anacarde

Le chef de l’exécutif départemental de Bignona, a procédé ce jeudi, à la remise du premier récépissé de dépôt de stockage de produits au niveau de la plateforme économique intégrée de Bignona. Citant les avantages d’un tel système, Babacar Ndiaye explique qu’il permet au déposant de pouvoir stocker sa marchandise dans des lieux avec toutes les garanties de sécurité et de qualité. Le même document permet aussi au producteur, selon toujours le préfet, d’accéder au prêt bancaire pour développer son activité.





Et d’inviter l’ensemble des acteurs de la filière anacarde et des autres filières agricoles d’utiliser « la plateforme économique intégrée de Bignona qui est disponible et fonctionnelle ». Pour l’autorité administrative, cette plateforme constitue une infrastructure importante qui devra renforcer le tissu industriel du département et même de la région.





Pour le directeur général de l’organe de régulation du système de récépissé, ce système constitue un nouvel outil de financement innovant qui aide les producteurs, les commerçants les exportateurs et permet à tous les acteurs d’accéder au financement grâce à la valorisation de leurs stocks de production. Driss Junior Diallo d’expliquer que l’agriculteur, le commerçant ou le déposant qui dispose d’un stock, dispose ainsi de sa propre garantie pour pouvoir accéder au financement.