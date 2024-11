Compact régional axé sur l’économie bleue : Un pacte entre les États-Unis et le Sénégal qui rime bien avec le nouveau référentiel des politiques publiques

Le Millenium challenge corporation (Mcc) et l’Unité de formulation du compact régional sur l’économie bleue ont fait face à la presse au Pavillon américain du Musée des civilisations boires ce jeudi 21 Novembre. Kyeh Kim, vice-présidente adjointe pour l'Afrique du Mcc et le docteur Abdourahmane Sarr, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ont discuté du processus de formulation du Compact régional et les problématiques clés inhérentes aux secteurs retenus pour l’Économie bleue. Il sera financé, sous forme de don, par les États-Unis.













« Les Etats-Unis et le Sénégal ont un partenariat solide et dynamique fondé sur nos valeurs démocratiques communes et sur plus de 60 ans de coopération dans beaucoup de secteurs, de la santé publique à la gouvernance, de l'éducation et la sécurité des frontières et bientôt, l'économie bleue sera ajoutée dans cette liste de priorités communes » a expliqué Kyeh Kim. Il s'agit, dit-elle, de développer un nouveau compact régional qui va améliorer les conditions de vie du peuple sénégalais et des populations de la région de l'Afrique de l'Ouest. « Ce compact est axé sur l'économie bleue, ou le développement durable des ressources marines, côtières, et d'eau douce du Sénégal, pour la création d'emplois et la croissance économique les investissements dans les secteurs de la pêche, de l’horticulture et du tourisme dans les régions côtières du pays seront aussi exploités », ajoute la vice-présidente.













Une parfaite harmonie avec le nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal









Pour le ministre, « le nouveau compact axé autour de l’économie bleue permet de promouvoir un ensemble d’activités économiques liées aux écosystèmes marins, côtiers visant à améliorer les conditions de vie des populations par une croissance économique durable et inclusive et qui préserve la biodiversité, conformément à la définition consensuelle donnée à l’économie bleue ». Il ajoute qu’elle est en parfaite adéquation avec l’esprit du nouveau référentiel ». « Ce troisième compact exécuté à un niveau régional porte sur l’économie bleue et il est en cours de formulation depuis le 23 janvier 2024 avant son entrée en vigueur dans un futur proche. il va coïncider avec l’entrée en vigueur du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal », a expliqué A. Sarr.