Compétitivité des entreprises : Le Pr Ibrahima Thioub préconise la création d’Agences de notation africaines

Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) compte, pendant deux jours, sensibiliser les Etats, entreprises et membres de la société civile sur la notation financière internationale et les principes et lignes directrices africains de la gouvernance d’entreprise. L’atelier de sensibilisation a débuté ce lundi 21 mars sous l’autorité administrative du ministère de la Justice en partenariat avec les ministères des Finances et du Budget et celui de l’Economie, du Plan et de la Coopération.





C’est dans le contexte de la tenue du Forum Mondial de l’Eau à Dakar qu’a été abordée la problématique de la notation financière des entreprises africaines. Il s’agit d’un système qui affecte des notes aux États par rapport à leur stabilité, à leur environnement des affaires, entre autres. En outre, ces agences attribuent aussi des notes aux entreprises.





Pour les entreprises africaines, le constat est amer. Nombre d’entre elles ont, en effet, une mauvaise note surtout avec la pandémie à covid qui a fini de secouer le monde, les entreprises en particuliers. Ces notes, explique le professeur Ibrahima Thioub, président de la commission nationale du MAEP au Sénégal, « influent fortement sur le crédit qui est accordé à l’Etat ou à l’entreprise ».





Dans le même sillage, le Docteur Cheikh Tidiane Lam, Inspecteur général, venu représenter le Garde des Sceaux, précise que « la notation conditionne l’accès au crédit et le crédit est un élément essentiel de la bonne gouvernance ». Les entreprises et Etats africains ayant ainsi une mauvaise note risquent d’être dans une mauvaise posture et de ne pas bénéficier de la confiance des bailleurs.





Toutefois, selon le Professeur Thioub les critères des agences de notation sont subjectifs. « Les systèmes des agences de notation dans le monde actuel sont sous le monopole de trois grandes agences qui décident à la fois du crédit, du taux du prêt sur le marché international et qui contrôlent 85% du marché mondial », explique-t-il. Pour ces raisons, le MAEP avec le soutien des Etats membres réfléchira, durant ces deux jours, à la mise en place d’une agence africaine de notation prendra en compte « des critères liés à l’environnement écologique, à l’histoire de l’entreprise dans nos sociétés, son impact social » entre autre d’après le Professeur Thioub.