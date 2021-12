Conseil d'administration de l'ORSRE : Les performances de l'organe de régulation magnifiées

Porté sur les fonds baptismaux il y a à peine 6 mois dans le but de « faciliter le financement et la construction de hangars de stockage pour les producteurs agricoles », l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE) a fait preuve de « performances » à l'occasion de sa troisième session du Conseil d’administration. Une instance qui peaufine les stratégies pour « une bonne » campagne de commercialisation de l’arachide.



Les bons résultats enregistrés à mi-parcours ont été mis à nu lors de cette rencontre qui s’est tenue, vendredi, à Dakar, quelques jours après la signature à Dakar, d'une convention entre l'ORSRE et l'institution de micro-finance PAMECAS. Un partenariat qui, selon un communiqué parvenu à Seneweb, va permettre à l'institution financière de subventionner les producteurs, les commerçants et les transformateurs d'arachide sur la base du Récépissé d'Entrepôt (RE).



L’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, selon le Directeur général, Driss Junior Diallo, d'autres conventions verront prochainement le jour avec des institutions bancaires comme Orabank, BNDE, Banque Atlantique et bien d'autres établissements qui nourrissent l'intention d'accompagner l'ORSRE dans la commercialisation de l'arachide.



Ce qui constitue, pour lui, une belle opportunité pour faire profiter aux acteurs agricoles de ce mécanisme innovant de financement qu'est le Système de Récépissé d'Entrepôt (SRE).



Le Dg de l'ORSRE a aussi informé le conseil des autres activités en cours, notamment la sélection de 51 entrepôts pour l'expérimentation du récépissé d’entrepôt dans la commercialisation de l'arachide et les différentes séances de travail menées avec les partenaires comme la SFI, l’USAID, la Banque mondiale, l’Union européenne, entre autres.