Conséquences de la crise casamançaise : Le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor évoque des difficultés dans l’appui des opérateurs économiques

« Il y a quelque chose à faire ici en Casamance. C’est une région qui a beaucoup de richesses. Vous le voyez, l’or noir de la Casamance dont on parle vient de commencer, en parlant de la noix d’anacarde : ça permet de remuer l’économie de cette région. Mais, malheureusement, nous n’avons pas assez de moyens pour appuyer nos opérateurs économiques pour qu’ils puissent utiliser cette manne de produits pour aussi améliorer leurs conditions de vie », a déclaré Pascal Ehemba, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor (CCIAZ).







Pour lui, il y a un souci d’accompagnement de la région qui date de longtemps. « Cette région, depuis plus de 45 ans, est dans des souffrances énormes qui poussent nos enfants à quitter cette région, de traverser les mers pour aller ailleurs. Nous faisons tout pour les retenir ici », fait savoir Pascal Ehemba, qui s'exprimait lors de la réception d’un lot de matériel informatique, dans le cadre de la digitalisation et de la transformation numérique de la Chambre de commerce.





Un matériel informatique qui n’est pas destiné uniquement à l'organisation de la Chambre de commerce. "Ce matériel est pour les opératrices et les opérateurs économiques pour les appuyer dans leur programme, dans la confection de leurs dossiers », d'autant plus que rien ne peut se faire maintenant sans l'informatique.





Pour Serigne Malick Diop, responsable suivi évaluation et apprentissage à Feed The Future de l'USAID, partenaire donateur, « ce matériel informatique doit inciter et accélérer le processus de digitalisation et de transformation numérique au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Ziguinchor, afin de renforcer les capacités organisationnelles de l'institution ». Ce qui favorisera un environnement propice pour le compte des entrepreneurs locaux, se réjouit le représentant de l'USAID à Ziguinchor, Moussa Sow.