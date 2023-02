Coopération : Une mission économique luxembourgeoise reçue par Mme la Ministre Oulimata Sarr

Dans le but de renforcer les relations de coopération entre le Sénégal et le Luxembourg, une mission économique luxembourgeoise séjourne à Dakar du 22 au 25 février 2023. Composée d'hommes d'affaires luxembourgeois et conduite par M. Franz Fayot, Ministre de l'Économie, de la Coopération au Développement et de l'Action humanitaire, sous la présidence de Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier Guillaume de Nassau, la mission a été reçue ce jeudi, par Mme Oulimata Sarr, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. La rencontre s’est tenue au siège de son Ministère sis à Dakar.





Cette mission économique intervient au moment où les consultations entre les deux pays sont en cours pour la formulation du 5ème Programme indicatif de coopération (PIC). En effet, le Sénégal fait partie depuis 2001 des pays de concentration de l'Aide publique au développement (APD) du Luxembourg. Les secteurs privilégiés par cette coopération concernent la santé de base/protection sociale, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes. La zone de concentration géographique est constituée des régions de Louga, Matam, Saint-Louis et Thiès, avec un déploiement récent dans la zone centre (Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine) pour le volet formation professionnelle.





La mise en œuvre du 4ème Programme indicatif de coopération (PIC IV), qui porte sur la période 2018-2023, se déroule dans de bonnes conditions, selon Mme le Ministre. Ce programme est structuré autour de deux composantes, à savoir : la Santé et la protection sociale, et la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes.