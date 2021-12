Corruption / Le Sénégal dans la zone rouge: Seynabou Ndiaye Diakhaté recuse le classement de Transparency International

Seynabou Ndiaye Diakhate de l'Ofnac

La présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté n’est pas du tout d’accord avec le classement de Transparency International qui roule le Sénégal dans la zone rouge des pays corrompus.





Selon elle, ce classement ne reflète pas les efforts déployés par le Sénégal dans la lutte contre la corruption.





Par ailleurs, elle estime qu’avec la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption, le Sénégal va quitter ce rang qui ne l’honore pas du tout.