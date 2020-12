Covid-19 au Sénégal : 11.000 emplois perdus selon la Cnts/Fc

Pertes d'emplois au Sénégal liées à la Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des effets néfastes dans tous les secteurs notamment celui économique. Et selon Cheikh Diop, secrétaire général de la Cnts/Fc, 11 000 pertes d’emplois ont été enregistrées en début de pandémie, informe le Quotidien. Selon toujours Cheikh Diop, « cette situation est causée par la fermeture de certaines entreprises et le licenciement des travailleurs dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages ».





Par ailleurs, « la Coalition des centrales du Sénégal s’est émue de la dégradation avancée des conditions de vie et de travail des milliers d’employés sénégalais ».