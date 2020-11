Covid-19 et Transport aérien : Les pertes estimées à plus de mille milliards Cfa pour l’Afrique en 2020 (Iata)

Pertes en 2020 dans le transport Aerien, Iata

Une perte de 1,7 milliard de dollars (près de mille milliards FCFA) pour l’industrie aéronautique en Afrique en 2020. Les chiffres sont de l’Association du transport aérien international (Iata) qui dévoile dans son rapport publié mardi 24 novembre, l’impact de la pandémie à Coronavirus sur le transport aérien international.





Dans le document exploité par Lii Quotidien, il est indiqué que les bénéfices de l’Afrique devraient chuter à 1,7 milliard de dollars en 2020, tandis que dans le monde, ils tomberaient à 38,7 milliards de dollars selon ladite association dans son rapport intitulé « De profondes pertes se poursuivent jusqu’en 2021 ».





La même source d’ajouter que les demandes de passagers et la capacité des compagnies aériennes en Afrique devraient aussi se rétracter respectivement à 72% et 62,8%. En revanche, les revenus du fret « connaîtront un meilleur sort que les revenus des passagers avec une augmentation de 36% en 2021 et permettront aux compagnies aériennes de maintenir leurs réseaux internationaux ».





L'Iata déplore toutefois qu’en Afrique, il y a eu peu de soutien de la part des gouvernements et « il y a eu un certain nombre d’échecs ».





Mais des améliorations sont en vue en raison de l’augmentation de la demande après un premier semestre 2021 difficile, rassure-t-on dans les colonnes du quotidien.





L’association dit s’attendre, au niveau mondial, à près de 118,5 milliards de dollars de pertes (plus de 59 000 milliards FCFA) en 2020. Alexandre de Juniac, directeur général et Pdg de l’Iata révèle que « Cette crise est dévastatrice et implacable. Les compagnies aériennes mondiales ont réduit leurs coûts de 45.8%, mais leurs revenus sont en baisse de 60.9%. Le résultat est que les compagnies aériennes perdront 66 dollars (3 630 FCfa) par passager transporté cette année. Cette perte sera fortement réduite à 80 milliards de dollars en 2021, soit 4 400 milliards FCFA ».