CRD préparatoire 7eme FIKA : Un forum régional des investisseurs, en attraction

CRD préparatoire 7eme FIKA

Un comité régional de développement consacré à la préparation de la 7eme édition de la foire internationale de Kaolack (FIKA) s’est tenu ce mardi à la gouvernance de Kaolack. Les organisateurs ont annoncé pour l’occasion, un grand forum des investissements pour relancer l’économie de cette région à vocation agricole.





« La FIKA lancée en 2016 par les 2 chambres consulaires (CCIAK et CMK) a pleinement rempli sa mission de rendez-vous commercial d’envergure dans le continent et reconnu comme tel par les professionnels du secteur. L’année dernière, nous avons dépassé le chiffre des 300 mille visiteurs et des 1035 exposants avec plus de 35 nationalités différentes. Cette 7ème édition s’inscrit dans cette dynamique « a indiqué Serigne Mboup, le président du comité d’organisation, devant les membres de l’instance présidée par Ousmane Kane, gouverneur de la région.

Une année 2023 dont la principale innovation sera le forum des investisseurs de la région « La FIKA est une initiative du secteur privé local avec le soutien de l’État, il est important après 7 éditions, que les opérateurs privés basés dans la région ainsi que d’autres investisseurs étrangers s’approprient cet outil de promotion et de développement économique pour mieux exploiter les ressources dont dispose notre région", a argumenté le président de la principale chambre consulaire locale.





Le lancement prévu le samedi 27 et le gala des "Guerté" d’or seront aussi des temps forts de cette édition placée sous le thème : "Souveraineté alimentaire et contexte économique global: l’urgence d’une résilience des terroirs “.

Une thématique qui fait écho à l’actualité de la crise alimentaire aiguisée par la guerre russo-ukrainienne et le renchérissement du prix du pétrole. Une manière d’accompagner aussi l’Etat du Sénégal qui a pris la décision d’inscrire un montant de 5000 milliards sur 5 ans dans ce combat pour la sécurité alimentaire, a justifié l’homme d’affaires. .