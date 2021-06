Création d’un site régional agropole à Bambey : Près de 20 mille emplois attendus

Création de Site Régional Agropole à Bambey

Le ministre de l’Industrie Moustapha Diop était en visite hier mardi sur le site de Ndangalma dans la région de Diourbel, lequel abritera le modèle régional de l’agropole. En effet, ledit site fait partie des modèles du pôle centre qui couvre les régions de Kaolack, de Fatick, de Kaffrine et de Diourbel. Ceci, dans le but de mettre en place des agropoles afin de faciliter la mise en réseau des acteurs de la chaîne de valeur et d’assurer la sécurité alimentaire.





Un projet qui va se focaliser sur les filières de l’arachide, du sel, et des céréales. Ainsi, à ce niveau, 19.200 emplois sont prévus.





D’après « Sud Quotidien » qui donne l’information, le projet est financé par une coopération belge à hauteur de 22 millions 500 000 Euros. Et la participation de la BAD et la BID estimée à 60 Millions de dollars et 128 Millions d’euros respectivement.





Pour rappel, le khalife de Merina Sarr (localité qui se trouve dans la commune de Ndangalma) avait offert 12 hectares pour abriter ce site .