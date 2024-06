Critiques de l'exportateur sur la coupole des Asiatiques qui fustige Metalsen pour la vente de fonte : Le patronat des ferrailleurs du Sénégal réagit

Le patronat des ferrailleurs du Sénégal n’a pas tardé à réagir face aux critiques de l’exportateur sur la coupole des Asiatiques qui fustige Metalsen pour la vente de fonte. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ces ferrailleurs ont rappelé que leur secteur injecte des centaines de millions de francs CFA dans les usines locales.





« Nous, le patronat des ferrailleurs du Sénégal, souhaitons répondre aux récentes critiques formulées par l'exportateur concernant la vente de fonte par Metalsen. Il est important de rappeler que notre secteur injecte des centaines de millions de francs CFA dans les usines locales, assurant ainsi une collaboration fructueuse et durable », ont-ils rappelé dans les colonnes du texte.





Ils ajoutent : « Le développement industriel du Sénégal repose en grande partie sur la capacité de nos entreprises locales à transformer et à valoriser les matières premières. Il est donc crucial que le ministre du Commerce et de l'Industrie s'implique davantage dans l'organisation et la régulation de ce secteur. »





À ce titre, le patronat des ferrailleurs du Sénégal a appelé les uns et les autres à « une meilleure protection » des ressources du pays. « Nous appelons à une meilleure protection de nos ressources nationales afin de garantir que les matières premières ne soient pas laissées à la merci d'intérêts étrangers, notamment asiatiques », souligne le document.









Selon eux, les entrepreneurs sénégalais jouent « un rôle essentiel dans la création d'industries locales et contribuent activement au développement économique et industriel du pays. Et leur soutien et leur encouragement sont fondamentaux pour assurer une croissance inclusive et durable ».